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Дженнифер Энистон взорвала Instagram своим первым селфи с «Друзьями»
Американская актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая роль Рэйчел в популярном сериале «Друзья» и появившаяся недавно на снимке в аккаунте подруги Кортни Кокс, решила завести собственную страницу в Instagram.
Об этом пишет Daily Mail.
Самым первым снимком она сделала селфи с коллегами из сериала Кортни Кокс (Моника), Лизой Кудроу (Фиби), Мэттом ЛеБланом (Джо), Мэттью Перри (Чэндлер) и Дэвидом Швиммером (Росс).
«Теперь мы ДРУЗЬЯ еще и в Instagram. Привет, Instagram!»,— написала Энистон.
За восемь часов после публикации пост набрал более пяти миллионов лайков, а на аккаунт подписались почти три миллиона подписчиков, среди них такие звезды Голливуда, как Оливия Уайлд и Эшли Тисдэйл.
К тому же сам аккаунт @jenniferaniston уже получил подтверждение как «звездный».
Напомим, что сериал «Друзья» рассказывает о жизни шести молодых людей в Манхэттене. Он выходил с 1994 по 2004 год, всего было снято 10 сезонов. Все они были выложены в прошлом году видеосервисом Netflix на свою платформу. Ряд известных фешн-брендов (таких, как Zara, Mango и Primark) выпустили недавно футболки со сценами из сериала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале Дженнифер Анистон устроила пышную вечеринку в честь своего 50-летия. В числе гостей были десятки голливудских знаменитостей, которых папарацци подстерегали у входа в отель Sunset Tower, где был организован праздник.
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