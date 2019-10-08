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Звезды сериала «Друзья» удивили фанатов неожиданным воссоединением (фото)
Исполнители главных ролей в суперпопулярном сериале «Друзья» Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс устроили для своих фанатов настоящий сюрприз, появившись на совместном фото.
Снимок опубликовала Кортни в своем Instagram-аккаунте, пишет eg.ru.
«Один из редких вечеров, и он мне по душе», — написала актриса.
Поклонники поняли, что их кумиры устроили небольшое празднование, но подробностями встречи, по своей давней традиции, не поделились.
Поэтому фанаты принялись строить предположения о причинах, по которым воссоединилась троица. Некоторые фолловеры всерьез решили, что речь идет о подготовке к новым совместным съемкам — ведь Энистон, Кокс и Леблан выглядят очень довольными.
Как известно, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс могут похвастать дружбой длиной в 20 лет. Подруги помогли друг другу пережить все неприятности, включая разводы со своими звездными супругами.
Порой Энистон можно увидеть и в компании Лизы Кудроу, с которой актриса также находится в приятельских отношениях. А вот снимок с партнерами по сериалу стал для поклонников настоящим сюрпризом.
Напомним, что недавно фанаты комедийного шоу были растроганы другим фото, которое опубликовала на своей странице девушка, «сыгравшая» в сериале «Друзья» маленькую Эмму — дочь Рейчел и Росса. Естественно, что на такие метаморфозы захотело посмотреть немало фанатов «Друзей».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале Дженнифер Анистон устроила пышную вечеринку в честь своего 50-летия. В числе гостей были десятки голливудских знаменитостей, которых папарацци подстерегали у входа в отель Sunset Tower, где был организован праздник.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.