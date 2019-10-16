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Происшествия

Смертельная находка под Сумами: от взрыва гранаты погиб 39-летний мужчина

0:52 16 октября 2019 48
Граната
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 15 октября, в одном из сел Конотопского района произошло трагическое происшествие: местный житель на заднем сиденье своего автомобиля (который находился в гараже длительное время незапертым) обнаружил предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Для того, чтобы выяснить, что это за предмет, мужчина пригласил своего знакомого. И когда тот осматривал «находку», случился взрыв.

В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему было 39 лет.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали начальник ГУНП области, руководство местного отдела полиции, криминалистическая лаборатория, специалисты-взрывотехники.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека. Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 октября в Хмельницком возле подъезда двухэтажного дома по улице Ефима Сицинского прогремел взрыв гранаты. О взрыве на линию «102» сообщил 42-летний житель одной из квартир. Мужчина описал подозреваемого, и полицейским удалось задержать его недалеко от места преступления.

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