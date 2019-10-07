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В Хмельницком под окна дома бросили гранату: первые подробности и фото
6 октября в Хмельницком возле подъезда двухэтажного дома по улице Ефима Сицинского прогремел взрыв гранаты. В отличие от другого нашумевшего случая, при взрыве никто не пострадал. Правоохранители задержали подозреваемого. Об этом сообщает Нацполиция.
О взрыве на линию «102» сообщил 42-летний житель одной из квартир. Мужчина описал подозреваемого, и полицейским удалось задержать его недалеко от места преступления.
Сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили воронку и обломки гранаты «РГД-5».
Задержанным оказался 32-летний житель Хмельницкого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и грабеж.
По предварительной информации, мужчина взорвал гранату рядом с домом родственников бывшей жены, так как считал их виновными в разводе.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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