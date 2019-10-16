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Наказали «извращенца»: в РФ жители города устроили самосуд над местным «маньяком» (видео)
В России в городе Архангельске местные жители решили самостоятельно наказать правонарушителя, который якобы совершал ограбления и нападал на женщин и детей. Об этом пишет местное издание FlashNord со ссылкой на сайт областного УМВД РФ.
Сообщается, что трое мужчин под угрозой расправы увели жертву в неизвестном направлении, привязали к столбу, избили и устроили ему допрос.
На видео мужчина отрицает все обвинения, но его продолжают истязать.
Сигнал об инциденте поступил правоохранителям, и они прибыли на место происшествия.
Там они обнаружили привязанного к столбу мужчину и задержали его обидчиков. Те признали частично свою вину, сообщив при этом полицейским, что «хотели разобраться с маньяком», который, по их мнению, совершил несколько преступлений, в том числе приставал к девочкам и женщинам, бегал с ножом за несовершеннолетним и воровал.
В настоящее время по делу ведётся проверка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в другом российском городе — Саратове — жители потребовали от властей выдать им убийцу девятилетней девочки для того, чтобы они могли его линчевать.
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