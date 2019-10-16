24.61 / 24.95 27.00 / 27.48
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Наказали «извращенца»: в РФ жители города устроили самосуд над местным «маньяком» (видео)

1:18 16 октября 2019 71
Архангельск
Инф. «ФАКТОВ»

В России в городе Архангельске местные жители решили самостоятельно наказать правонарушителя, который якобы совершал ограбления и нападал на женщин и детей. Об этом пишет местное издание FlashNord со ссылкой на сайт областного УМВД РФ.

Сообщается, что трое мужчин под угрозой расправы увели жертву в неизвестном направлении, привязали к столбу, избили и устроили ему допрос.

На видео мужчина отрицает все обвинения, но его продолжают истязать.

Сигнал об инциденте поступил правоохранителям, и они прибыли на место происшествия.

Там они обнаружили привязанного к столбу мужчину и задержали его обидчиков. Те признали частично свою вину, сообщив при этом полицейским, что «хотели разобраться с маньяком», который, по их мнению, совершил несколько преступлений, в том числе приставал к девочкам и женщинам, бегал с ножом за несовершеннолетним и воровал.

В настоящее время по делу ведётся проверка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в другом российском городе — Саратове — жители потребовали от властей выдать им убийцу девятилетней девочки для того, чтобы они могли его линчевать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Конфуз с кречетом

Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения

Венера в Скорпионе

Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно

Кейт Миддлтон

Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон в мерцающем зеленом платье приехала на вечерний прием на моторикше (фото, видео)

Меган Маркл

Меган Маркл вышла в свет в старом пальто и платье со своей помолвки (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер