- 03:25 Колонизация отменяется: лауреат Нобелевской премии объяснил, почему переселение на другие планеты невозможно
- 02:45 Бывший любовник Заворотнюк отказался от своих слов
- 02:19 В России требуют линчевать убийцу девятилетней девочки
- 01:47 «Девочку буду защищать»: «Схемы» опровергли слова Зеленского о неэтичных действиях журналиста Андрушко
- 01:18 Муж Дорофеевой Дантес написал песню вместе с автором хита «Охрана, отмєна»
- 00:21 Международный день девочек 2019: открытки и поздравления
- 00:19 Пресс-марафон Зеленского завершился: президент ответил на 500 вопросов
- 00:15 Зеленский завершил общение с журналистами в Kyiv Food Market: полное видео пресс-марафона президента
- 10.10 23:55 Якутский шаман, собиравшийся изгнать Путина, намерен возобновить свой поход на Москву
- 10.10 23:48 Бельгия забила сопернику девять мячей и первой добыла путевку на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 10.10 23:20 Пристайко заявил, что Россия готовится вернуть Украине корабли, захваченные в Керченском проливе
- 10.10 23:13 Счастливый случай: полиция неожиданно для себя поймала грабителей, подрывавших банкоматы в Харьковской области
В России требуют линчевать убийцу девятилетней девочки (видео)
Жители российского города Саратов собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу местной девятилетней девочки, над которым они хотят совершить самосуд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда был доставлен подозреваемый в преступлении.
Региональное информагентство «Регион 64» сообщает, что еще одна группа из нескольких сотен человек караулит район возле гаражей, где нашли тело девочки. По их мнению, преступник либо еще скрывается там, либо его туда скоро привезут для следственных действий.
Полиция стянула в зданию ОВД силы из соседних районов.
Информационный ресурс напоминает, что Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. Он сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Девочку двое суток искали порядка 2000 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донечтине арестован подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, которую искали 20 дней.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».