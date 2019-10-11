В России требуют линчевать убийцу девятилетней девочки (видео)

Мир

Жители российского города Саратов собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу местной девятилетней девочки, над которым они хотят совершить самосуд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда был доставлен подозреваемый в преступлении.

Региональное информагентство «Регион 64» сообщает, что еще одна группа из нескольких сотен человек караулит район возле гаражей, где нашли тело девочки. По их мнению, преступник либо еще скрывается там, либо его туда скоро привезут для следственных действий.

Полиция стянула в зданию ОВД силы из соседних районов.

Информационный ресурс напоминает, что Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. Он сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Девочку двое суток искали порядка 2000 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донечтине арестован подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, которую искали 20 дней.

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