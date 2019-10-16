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Будет жить: в Индии пара нашла девочку, заживо погребенную на кладбище
В Индии на кладбище обнаружили заживо похороненную в глиняном горшке девочку. Об этом пишет российское издание «Взгляд» со ссылкой на The Sun.
Сообщается, что младенца обнаружили рабочие, выкапывавшие могилу для другой девочки, родившейся мертвой. Супруги стояли рядом, оплакивая свою дочь, когда услышали плач ребенка.
«В какой-то момент я подумал, что моя дочь ожила, но на самом деле голос исходил из горшка», — поделился очевидец Хитеш Кумар.
Рабочие вскрыли горшок и нашли живую девочку. После чего на место были вызваны полиция и скорая помощь.
Указано, что район, в котором похоронили ребенка, достаточно изолирован и девочка была похоронена четыре-шесть часов до того, прежде чем ее смогли спасти.
Сообщается, что девочку увезли в больницу. У ребенка несколько инфекций, и она весит всего 1,5 килограмма. Сейчас она находится в реанимации на вентиляции легких.
На данный момент ребенок не может принимать пищу самостоятельно. Однако пара, которая нашла девочку, собирается вылечить ее и удочерить.
Как отмечает издание, родители девочки могли избавиться от нее, поскольку по традициям Индии мальчики в семье считаются выше девочек.
По данным американской неправительственной организации «Проект невидимых девочек», ежегодно десятки тысяч индийских девочек избавляются с помощью аборта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове врачи спасли младенца с тератомой, вес которой превышал вес малыша.
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