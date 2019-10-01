Происшествия

Опухоль-монстр: во Львове врачи спасли младенца с тератомой, вес которой превышал вес малыша (видео)

Во Львове врачи спасли малыша с гигантской опухолью, которая весила больше него. Об этом пишет ТСН.

Сообщается, что на 20-й неделе беременности будущей матери сказали, что у ее малыша 3-сантиметровая крестцово-копчиковая тератома. В народе ее называют опухолью-монстром.

«Тогда мне врачи дали право выбора — это есть прямой показатель для прерывания беременности, если надумаете, это ваш выбор. Но мы такой вариант не рассматривали, решили вынашивать беременность дальше», — рассказала Оксана Палийчук.

Ежемесячно опухоль увеличивалась вдвое. Семья Палийчук все больше волновалась, пока не узнала про успешную операцию девочки с аналогичным диагнозом.

«Когда мы увидели сюжет …, мне мама позвонила и сказала: Оксана, смотри, похожая ситуация, как у тебя, такие операции делают во Львове. Мы увидели сюжет, который спас нам жизнь», — говорит Оксана Палийчук.

На 32-й неделе беременности у женщины начались схватки.

Ребенок появился на свет через кесарево сечение. Размерами опухоли были поражены даже опытные врачи Львовского перинатального центра — это самая большая тератома, которую им приходилось видеть: «Оказалось, что вес ребенка 1840, вес опухоли 2320».

Оперировать малыша взялись на первые сутки после рождения.

Полтора часа бригада из 10 специалистов спасала крохотного пациента. То, что малыш недоношенный, добавляло хлопот врачам.

Виртуозам в белых халатах удалось удалить опухоль, провести пластическую операцию и полностью сохранить функции тазовых органов. Мама увидела своего сыночка аж на пятый день после операции.

«Очень эмоционально все было, не смогла сдержать слез», — признается женщина, которая и до сих пор под впечатлением. «Я очень-очень благодарна врачам», — говорит она.

Дома на Волыни малыша ждет папа Андрей и детки постарше — трехлетний Назарко и полуторагодовалая Анна. Они с братцем уже познакомились, правда пока дистанционно — через видеосвязь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики выяснили, что опухоль у известной актрисы Анастасии Заворотнюк является неизлечимой по причине того, что заставляет клетки работать на рак.

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