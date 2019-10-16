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Начался сезон туманов: синоптики уточнили погоду на ближайшие дни
День 16 октября в Украине обещает быть солнечным и теплым, а вот утром на дорогах будет небезопасно из-за туманов. Автомобилистам в центральных, южных, восточных областях, а также в ряде северных районов и в Карпатах стоит приготовиться, что туман снизит видимость на дорогах до 200−500 метров. Спасатели объявили о первом уровне опасности.
Дождей 16 октября не ожидается. Погода в Украине будет самой теплой в Европейском регионе. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Чуть холоднее будет в горах. В Карпатах сохранятся осенние 12−17 градусов.
«Бабье лето» пока что не покидает Украину, и 17 октября все еще будет тепло — до 21−22 градусов днем и 7−10° ночью. Может чувствоваться слабый юго-восточный ветер (3−5 м/с). В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что такая погода способствует пожарам, а потому гражданам стоит проявить сознательность во время отдыха на природе и осенних работ на придомовом участке и в саду.
Напомним, народные синоптики прогнозируют, что за потеплением придут заморозки, и самые серьезные ночные морозы ожидаются уже 22—24 октября.
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