Харьковчан утром напугал внезапный вой сирен: что происходит

Происшествия

В Харькове утром 16 октября (в 7.52) жители слышали звуки сирены. Власти города объяснили, что электросирены сработали планово — проводится техническая экспертиза, проверяется работоспособность систем оповещения населения.

Следующий сигнал сирены прозвучит 16 октября в 14.25.

Прерывистое звучание сирены обозначает: «Внимание всем!». Предполагается, что жители города услышав этот сигнал (если ранее не было предупреждения об учебной тревоге), включат радио или телевизор и оттуда получат информацию о своих дальнейших действиях. Радиоприемник нужно включать на частоте 67,13 МГц или 106,1 МГц (первый канал «Украинского радио»), а телевизор — на канале UA: Харків.

Напомним, кроме общегородских систем оповещения, в местах массового скопления людей есть свои сирены, которые включают в случае чрезвычайной ситуации.

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