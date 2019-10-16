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- 10:25 У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился второй ребенок
У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился второй ребенок
У 36-летней австралийской супермодели Миранды Керр и ее 29-летнего мужа-миллиардера Эвана Шпигеля родился второй ребенок — и снова мальчик. Счастливые родители дали ему имя Майлс.
Миранда объявила о своей беременности в марте — спустя десять месяцев после того, как родила супругу сына Харта (сейчас ему уже 17 месяцев).
Основатель Snapchat и бывший «ангел» компании Victoria's Secret поженились в мае 2017 года. У Миранды есть еще третий сын — восьмилетний Флинна, которого она родила в браке со звездой фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блумом. Они были женаты в период с 2010 по 2013 год. В настоящее время британский актер помолвлен с американской певицей Кэти Перри.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса родился третий ребенок.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.