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У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился второй ребенок

10:25 16 октября 2019 87
Эван Шпигель и Миранда Керр
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У 36-летней австралийской супермодели Миранды Керр и ее 29-летнего мужа-миллиардера Эвана Шпигеля родился второй ребенок — и снова мальчик. Счастливые родители дали ему имя Майлс.

Миранда объявила о своей беременности в марте — спустя десять месяцев после того, как родила супругу сына Харта (сейчас ему уже 17 месяцев).

Основатель Snapchat и бывший «ангел» компании Victoria's Secret поженились в мае 2017 года. У Миранды есть еще третий сын — восьмилетний Флинна, которого она родила в браке со звездой фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блумом. Они были женаты в период с 2010 по 2013 год. В настоящее время британский актер помолвлен с американской певицей Кэти Перри.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса родился третий ребенок.

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