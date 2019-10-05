У пары знаменитых голливудских актеров родился третий ребенок (фото)

Шоу-бизнес

Супруги-актеры Блейк Лайвли (звезда сериала «Сплетница») и Райан Рейнольдс («Король вечеринок», «Ужас Амитвилля», «Дэдпул») в третий раз стали родителями. Об этом сообщает издание Us Weekly. Причем прибавление семейства произошло еще два месяца назад. И все это время новость удавалось держать в тайне.

У 42-летнего Райана и 31-летней Блейк, заключивших брак в сентябре 2012 года, уже есть две дочери — четырехлетняя Джеймс и двухлетняя Инес.

Ранее в одном из интервью Лайвли признавалась, что хочет большую семью. «Если бы я могла, то завела бы 30 детей», — сказала она.

До встречи с Лайвли Райан был помолвлен с певицей Аланис Морисетт, а также женат на кинозвезде Скарлетт Йоханссон. А у Лайвли был короткий роман с Леонардо Ди Каприо.

Ранее сообщалось, что своего второго ребенка родила британская актриса Кира Найтли. Свою девочку Кира с мужем назвали, по слухам, Делайла.

«ФАКТЫ» также писали, что 46-летняя российская актриса Мария Миронова родила второго ребенка.

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