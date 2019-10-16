Украина

В деле боевика, из-за которого на Донбассе избили прокурора, новый поворот: от тюрьмы не ушел (фото, видео)

Коллегия судей Добропольского горрайонного суда отказалась освободить подозреваемого в терроризме Александра Игнатишина от уголовной ответственности. Дело вернули в прокуратуру на доследование. Напомним, прокуратура ходатайствовала об освобождении бывшего боевика от уголовной ответственности, потому что тот воспользовался программой СБУ «Вернись домой». Досудебное расследование проводилось следственным отделом СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Однако местные активисты, которые расследуют деятельность участников незаконных военизированных формирований, утверждают, что подсудимый боевик не мог быть освобожден от уголовной ответственности, так как, по их данным, он не сдался украинским правоохранителям добровольно, а был задержан, причем с оружием.

Как ранее писали «ФАКТЫ», прокурор, который участвовал в первом заседании суда над боевиком, был избит неизвестными лицами прямо в здании суда. И на последующих заседаниях присутствовал уже другой сотрудник прокуратуры Донецкой области. В суд также приходили местные активисты, волонтеры и ветераны АТО, которые 2 октября устроили возле здания суда акцию протеста, настаивая на том, что 28-летний выходец из ныне оккупированной Макеевки был активным участником боевых действий на стороне террористов «ДНР». Активисты размещали в информационных ресурсах, в частности на сайте «Миротворец», фотографии экс-боевика с позывным «Ашот», которые нашли на его страницах в соцсетях. На снимках боевик позировал с оружием в руках.

Присутствовали ветераны АТО и активисты и на открытом судебном заседании Добропольского горрайонного суда 16 октября, когда было принято решение направить дело экс-боевика с позывным «Ашот» на дорасследование. Это решение они встретили аплодисментами, сообщает телеканал UA: Донбас.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о бывшем работнике «военной прокуратуры ДНР» и командире женского танкового экипажа боевиков «ДНР», которые также смогли вернуться к мирной жизни, воспользовавшись программой СБУ «Тебя ждут дома».

Фото inforpost.com

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