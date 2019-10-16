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Украина

В Киеве новый жаркий рекорд: в октябре вернулся август

11:46 16 октября 2019 179
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Пришедшее «бабье лето» продолжает радовать температурными рекордами. В Киеве день 13 октября оказался самым жарким за 139 лет. Вторник 15 октября был тоже богат на погодные рекорды: после полудня в столице температура поднялась до +24,1 градуса.

Специалисты метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отмечают, что погода во вторник была самой жаркой за 134 года (последний раз такой знойный октябрь был в 1885-м). Жара, которая стояла в городе 15 октября, по климатическим нормам соответствовала середине августа.

Напомним, синоптики пообещали, что 16 октября Украина будет самой жаркой в Европе, благодаря пришедшему антициклону Лисбет. «Бабье лето» задержится в Украине как минимум до 18 октября.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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