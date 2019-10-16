- 12:59 Молодой муж Лолиты Милявской год содержал любовницу на деньги жены
- 12:51 С Притулой и новыми правилами: стартовал Национальный отбор на «Евровидение-2020»
- 12:49 Журналисты выяснили, за что в Раде хотят штрафовать депутатов-прогульщиков
- 12:46 Посол Норвегии назвал негативной реакцию инвесторов на ретроспективный пересмотр зеленого тарифа
- 12:44 Мгновенная карма: сеть позабавил инцидент с автохамом в Киеве
- 12:39 Банда попыталась ограбить дом, но реакция хозяина стала для преступников неожиданностью
- 12:35 Протесты — огромный шанс: Зеленскому подсказали, как использовать новый Майдан
- 12:34 Запрет на рекламу азартных игр должен быть интегрирован в закон, — эксперт
- 12:29 Ради забавы проломили череп: под Одессой 12-летние дети убили бездомного
- 12:21 Криштиану Роналду за год заработал в Instagram почти 50 млн долларов
- 12:19 Алексей Ягудин показал жену после операции
- 12:19 Родители "забыли" 9-летнего ребенка в больнице: подробности шокирующей истории
На вокзалах Харькова и Днепра появились отдельные залы для военных: в сеть попали фото
В Украине на вокзалах продолжают превращать бывшие «депутатские» залы в специальные комнаты для прибывающих в город военнослужащих. С начала месяца такие залы появились на вокзалах в Киеве, Львове и Одессе. К 16 октября открылись новые «военные залы» в Днепре и Харькове.
Вокзальные помещения для военнослужащих оборудованы кухней, где можно воспользоваться холодильником, чайником и кофеваркой. В санузле предусмотрены условия для личной гигиены и стирки одежды: кроме душевой кабины, есть стиральная машина, гладильная доска, бельевая сушилка.
Также на вокзалах предусмотрели ситуацию, когда военнослужащие не собираются задерживаться в городе надолго, а только дожидаются пересадки на еще один поезд. На этот случай предусмотрен холл с креслами, книгами и телевизором, розетки для подзарядки мобильных устройств, доступ к интернету.
Напомним, кампания по переоборудованию бывших «депутатских» залов в помещениях вокзалов началась 1 октября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.