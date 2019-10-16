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Украина

На вокзалах Харькова и Днепра появились отдельные залы для военных: в сеть попали фото

12:11 16 октября 2019 308
вокзал
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине на вокзалах продолжают превращать бывшие «депутатские» залы в специальные комнаты для прибывающих в город военнослужащих. С начала месяца такие залы появились на вокзалах в Киеве, Львове и Одессе. К 16 октября открылись новые «военные залы» в Днепре и Харькове.

вокзал

Вокзальные помещения для военнослужащих оборудованы кухней, где можно воспользоваться холодильником, чайником и кофеваркой. В санузле предусмотрены условия для личной гигиены и стирки одежды: кроме душевой кабины, есть стиральная машина, гладильная доска, бельевая сушилка.

вокзал

Также на вокзалах предусмотрели ситуацию, когда военнослужащие не собираются задерживаться в городе надолго, а только дожидаются пересадки на еще один поезд. На этот случай предусмотрен холл с креслами, книгами и телевизором, розетки для подзарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

вокзал

Напомним, кампания по переоборудованию бывших «депутатских» залов в помещениях вокзалов началась 1 октября.

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