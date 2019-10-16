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Мгновенная карма: сеть позабавил инцидент с автохамом в Киеве (видео)
В Киеве на камеры видеорегистраторов попал эпизод, когда хитрого водителя, пытавшегося объехать «тянучку» по тротуару, тут же настигло возмездие. В той же пробке стоял автомобиль патрульной полиции, и копы мгновенно отреагировали на грубое нарушение правил.
На странице «Киев Оперативный» в Facebook подписчики соглашаются, что кармический ответ наступил быстро, но проявился слабо: было бы желательно, чтобы дерзкого водителя еще и лишили прав или отобрали автомобиль.
Напомним, ранее в Киеве засняли на видео водителя маршрутки, решившего ехать по тротуару. Из-за ремонтных работ в городе часть улиц все еще перекрыты, крупные транспортные узлы становятся местом многочасовых «тянучек».
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