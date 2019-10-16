Каким будет курс доллара в Украине: МВФ обнародовал свой прогноз

Деньги

За прошедшую неделю курс гривни незначительно укрепился, а после выходных начал снижаться. В результате по сравнению с показателями 9 октября доллар подорожал на 8 копеек, а евро — на 14 копеек. Так, 16 октября НБУ установил официальный курс на уровне 24,79 грн за доллар и 27,28 грн за евро. В обменниках стоимость национальной валюты также незначительно снизилась. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,64 грн, купить — по 24,96 грн, наличные евро — сдать по 27,03 грн, купить — по 27,48 грн.

«Курс украинской валюты несколько снизился и с утра в среду она торгуется на отметке 24,77 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается несмотря на то, что МВФ повысил прогноз на 2019-й по росту ВВП Украины на 0,3% - до 3%. Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 3%.

Во вторник МВФ понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2019-й и 2020 годы на 0,2% и 0,1% - до 3% и 3,4% соответственно.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня отреагирует на улучшение прогноза по росту ВВП Украины и стабилизируется в диапазоне 24,65−24,85 грн за доллар", — считает Шевчишин.

При этом прогнозы других экспертов несколько отличаются.

«За неделю курс доллара к гривне в отдельных сегментах валютного рынка изменился по-разному, официальный курс и курс наличного доллара в банках снизились, а на межбанке он незначительно вырос, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,87 грн до 24,79 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,73−24,77 грн до 24,77−24,80 грн (+0,2% - +0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,71—25,09 грн до 24,61−24,96 грн (-0,4% - -0,5%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,5% до 1,4% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о постепенной нормализации ситуации на рынке наличной валюты.

На нынешней неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках — около 24,7−25,0 грн", — считает Иосуб.

Кстати, главный кредитор Украины Международный валютный фонд изменил свой прогноз и ожидает, что по итогам 2019 года украинская валюта укрепится по отношению к доллару США по сравнению с показателем за 2018 год. Как свидетельствуют аналитические данные МВФ к отчету о перспективах развития мировой экономики за октябрь, в фонде считают, что курс гривни к доллару по итогам текущего года составит 26,75 грн за доллар, что на 1,6% выше показателя за прошлый год — 27,20 грн за доллар.

Но в дальнейшем МВФ прогнозирует ежегодное ослабление курса гривни к доллару. В 2020 году гривня ослабнет на 97 копеек и ее курс составит 27,72 грн за доллар. Девальвация гривни прогнозируется и в последующие годы. В 2021 году — 28,7 грн за доллар, в 2022-м — 29,67 грн за доллар, в 2023 году — 30,64 грн за доллар, в 2024 году — 31,61 грн за доллар.

Стоит напомнить, что, по данным НБУ, за сентябрь официальный курс гривни к доллару США вырос более чем на 4%, а с начала года — более чем на 12%. Притом что государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару к концу года на уровне 29,4 грн за доллар.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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