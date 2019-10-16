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Законопроект Геруса – это сдача национальных интересов в энергетике, — эксперт
Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус предлагает свернуть рынок электроэнергии и перейти к жесткому ручному управлению. Это приведет к отказу от евроинтеграции Украины и к энергокапитуляции перед Россией. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.
«Главный „энергорыночник“ страны, похоже, уже сворачивает „рынок“. И готовится в ручном режиме через карманную НКРЭКУ рулить миллиардными финансовыми потоками?! Как я уже писал — своей турбореактивной правкой в закон про рынок э/э ее инициатор не просто открыл импорт э/э из России, но и банально ввел в заблуждение президента Зеленского, не пояснив Владимиру, что в Украине валом своих генерирующих мощностей, а Беларусь — это в данном случае Россия», — написал Кучеренко.
Депутат сообщил, что в повестку дня сегодняшнего заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг экстренно включили законопроект Андрея Геруса № 2236−2 о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии», которым предлагается свернуть рынок электроэнергии.
«Если коротко, фактически это полная остановка энергорынка, переход к жесткому ручному управлению, энергокапитуляция перед РФ и отказ от еврообязательств: уничтожаются рыночные механизмы рынка электроэнергии, отрасль снова загоняется в стойло ручного регулирования; ретроспективно ликвидируются гарантии на полный выкуп э/э для „зеленой“ генерации; создаются преференции для импорта э/э из Беларуси», — написал Кучеренко.
Он также напомнил, что импорт электроэнергии из Беларуси — это импорт российской электроэнергии, разрешив который Украина усиливает влияние РФ на отечественном энергорынке. По его мнению, принятие законопроекта Геруса — это сдача национальных интересов.
«Мы хорошо знаем, что такое „импорт из Беларуси“. Что такое „белорусский антрацит“, что такое „белорусские устрицы“. Беларусь, при всем уважении, давно превратилась в хаб по легализации запрещенных экспортно-импортных операций с Российской Федерацией. А в следующем году заработает БелАЭС, построенная за счет 10-миллиардного кредита от РФ. И вот украинской энергетике предлагают с головой нырнуть в эту коррупционную клоаку», — объяснил Кучеренко.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку — разрешить украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
Большинство энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.
4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.
15 октября на официальном веб-портале Верховной Рады зарегистрирован проект Закона о внесении изменения в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (рег. номер 2236−2) авторства Андрея Геруса. Текст законопроекта пока не обнародован.
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