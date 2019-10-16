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Ловушка, и не одна: Марчук раскрыл хитрую тактику Путина в отношении Зеленского
Подписание формулы Штайнмайера, которое состоялось в Минске, может привести к критическим последствиям для Украины. Об этом бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил в интервью изданию «Сегодня».
«Почувствовав, что для Зеленского, как для нового президента и молодого политика, очень важно иметь хоть какой-то результат, россияне сделали первый ход — это обмен … Россия сделала Зеленскому хороший пас, и он был воспринят обществом. И потом она сделала второй пас: прямые переговоры и вообще нормандская четверка может быть только после официального подписания «формулы Штайнмайера», — утверждает опытный политик.
Теперь, по словам Марчука, последует законодательная имплементация.
«И там, кстати, в тексте, если внимательно прочитать, это выглядит, как готовый блок в какой-то закон. Ведь тот закон, который называется „об особом статусе“, или „особенностях местного самоуправления“, он не предусматривает (в крайнем случае, та версия, которая действует до 31 декабря 2019 года) урегулирования военных аспектов», — говорит Евгений Марчук.
Ранее сообщалось, что Кучма с тревогой говорит о предстоящей встрече Зеленского с лидерами государств в рамках «Нормандской четверки».
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