Сначала вывод войск – потом выборы: у Кучмы уточнили позицию Украины по "формуле Штайнмайера"

Украина

Украина согласна к урегулированию конфликта на Донбассе по так называемой «формуле Штайнмайера», однако есть несколько принципиальных моментов. В частности, изначально Россия должна вывести свои войска из ОРДЛО, а уже тогда там проведут местные выборы.

Такую позицию озвучила Дарка Олифер — пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы.

«У украинской стороны нет принципиальных возражений к сути так называемой «формулы Штайнмайера относительно местных выборов (в ОРДЛО — ред.). Впрочем, реализация этой формулы возможна только после выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод из Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии столкновения, обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями», — написала Дарка Олифер.

По ее словам, на переговорах в Минске Киев подтвердил готовность к разведению сил в районе Золотого и Петровского. В то же время, российская сторона блокировала определение даты разведения, что ставит под угрозу безопасность на этих участках.

Пресс-секретарь Кучмы отменила, что есть значительный прогресс в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Как известно, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о согласии Киева на реализацию так называемой «формулы Штайнмайера», однако подписывать документы об этом Украина отказалась. Многие восприняли этот жест как свидетельство капитуляции новой украинской власти перед Россией.

После победы на выборах президента Владимир Зеленский одной из приоритетных задач называл прекращение войны на Донбассе. Он по телефону договорился с президентом России Владимиром Путиным об освобождении пленных украинских моряков и ряда политзаключенных, в том числе Олега Сенцова. Впрочем, у многих экспертов возник вопрос об уступках, на которые пошел Зеленский ради освобождения узников Кремля. В этом плане с новой силой заговорили об угрозе возвращения Донбасса в Украину на условиях Кремля. Речь идет о проведении выборов в ОРДЛО под дулами российских автоматов, предоставлении этим территориям специального статуса, при наличии которого Донецк и Луганск смогут блокировать любое движение Киева в сторону НАТО и ЕС.

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