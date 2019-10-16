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Ароматный и с румяной корочкой: простой рецепт итальянского хлеба
Ведущая программы «Ревизор Х» на Новом канале Юлия Панкова недавно вернулась из гастротура по Италии. Юля признается, что эта страна каждый раз поражает ее своими необыкновенно вкусными блюдами. (Ранее Юлия поделились с «ФАКТАМИ» простыми рецептами школьных перекусов.)
— Плюс итальянских рецептов в том, что они просты, — рассказала Юля «ФАКТАМ». — Их может сделать у себя на кухне любая хозяйка. Даже ароматный хлеб с румяной корочкой! Если вы не брались за выпечку, поскольку опасались сложностей приготовления, то рецепт такого хлеба точно для вас.
Итальянский домашний хлеб
Ингредиенты
25 г прессованных дрожжей
1 стакан теплой воды
1 чайная ложка соли
1 столовая ложка сахара
3 стакана муки
8 столовых ложек растительного масла
Способ приготовления
В теплой воде развести дрожжи, добавить соль, сахар и растительное масло. Постепенно всыпать муку и замесить однородное эластичное тесто. Накрыть емкость с тестом полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут.
Разделить тесто на две части. Каждую раскатать в прямоугольник. Затем свернуть в рулет и положить в форму. Оставить на 20−30 минут, чтобы поднялся. Верх хлеба смазать взбитым яйцом. Выпекать в духовке 25−30 минут при температуре 200 градусов.
— Хлеб получается довольно влажный внутри, с большими порами и тонкой хрустящей корочкой, — говорит Юля. — По вкусу он похож на итальянский белый хлеб.
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