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Общество и люди

В тайнике нашли ранее неизвестные историкам денежные знаки повстанцев УПА (фото)

18:05 16 октября 2019 156
Денежные знаки повстанцев УПА&nbsp;— бофоны
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В Рогатинском районе Ивано-Франковской области в лесу случайно обнаружили подземный тайник, в котором были спрятаны бидон и металлический ящик из-под немецких мин времен Второй мировой войны. В тайнике лежали документы УПА — отчеты о боевых операциях, потерях, наградах, листовки, призывающие бойкотировать выборы в Верховный Совет Украинской ССР, протоколы допросов службы безопасности ОУН. В бидоне также находились ранее неизвестные историкам разновидности так называемых бофонов (боевых фондов). Это денежные знаки и векселя повстанцев (на фото в заголовке). Зачастую изображение на буфонах наносилось только с одной стороны. В документах есть также несколько криптонимов (тайных псевдонимов) повстанцев — «612», «АА».

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— Предстоит разыскать родственников бойцов, записанных в отчеты о потерях, чтобы сообщить, где погибли их деды и прадеды, — говорит научный сотрудник Национального музея «Тюрма на Лонцького» Виктор Синицкий. — В бидоне документы сохранились отлично. А вот в металлическом ящике — сильно пострадали. После реставрации фотокопии этих находок разместим в интернете.

Найденные документы отпечатаны на машинке. Они касаются нескольких подразделений повстанцев, действовавших в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях, а также в Закерзонье (этнических украинских землях, которые Сталин отдал Польше). Документация касается периода с декабря 1945-го по лето 1946 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Софии Киевской — самом старом из сохранившихся храмов Украины — обнружли граффити на польском, чешском, немецком, английском языках, а также на латыни. Это фрагменты молитв, а также имена людей, которые их написали.

Фото 5 канала

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