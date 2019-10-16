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В тайнике нашли ранее неизвестные историкам денежные знаки повстанцев УПА (фото)
В Рогатинском районе Ивано-Франковской области в лесу случайно обнаружили подземный тайник, в котором были спрятаны бидон и металлический ящик из-под немецких мин времен Второй мировой войны. В тайнике лежали документы УПА — отчеты о боевых операциях, потерях, наградах, листовки, призывающие бойкотировать выборы в Верховный Совет Украинской ССР, протоколы допросов службы безопасности ОУН. В бидоне также находились ранее неизвестные историкам разновидности так называемых бофонов (боевых фондов). Это денежные знаки и векселя повстанцев (на фото в заголовке). Зачастую изображение на буфонах наносилось только с одной стороны. В документах есть также несколько криптонимов (тайных псевдонимов) повстанцев — «612», «АА».
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— Предстоит разыскать родственников бойцов, записанных в отчеты о потерях, чтобы сообщить, где погибли их деды и прадеды, — говорит научный сотрудник Национального музея «Тюрма на Лонцького» Виктор Синицкий. — В бидоне документы сохранились отлично. А вот в металлическом ящике — сильно пострадали. После реставрации фотокопии этих находок разместим в интернете.
Найденные документы отпечатаны на машинке. Они касаются нескольких подразделений повстанцев, действовавших в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях, а также в Закерзонье (этнических украинских землях, которые Сталин отдал Польше). Документация касается периода с декабря 1945-го по лето 1946 года.
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Фото 5 канала
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