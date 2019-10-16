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Расследование дела об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе застопорилось: в полиции рассказали о причинах
Полиция до сих по не нашла виновных в ненадлежащем оказании медицинской помощи пятилетнему жителю Переяслава Кириллу Тлявову, получившему огнестрельное ранение головы 31 мая. В настоящее время в этом уголовном производстве назначена новая комплексная судебно-медицинская экспертиза, сообщил заместитель главы Национальной полиции — начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
В интервью Цензор.Нет он напомнил, что уголовное производство было открыто по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса до того момента, как дело об убийстве ребенка начало расследовать Государственное бюро расследований (ГБР).
«Буквально на прошлой неделе… пришло ходатайство от эксперта: предоставьте нам оригиналы медицинских документов. А эти все документы находятся в уголовном производстве, которое расследует ГБР. То есть мы не можем предоставить. Сейчас я буду инициировать вопрос, чтобы изменили подследственность…», — отметил Цуцкиридзе.
Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое полицейских — Иван Приходько и Владимир Петровец — решили и пострелять по банкам. Попавший под пулю 5-летний Кирилл Тлявов получил серьезное ранение головы и 3 июня скончался. При этом в больнице Переяслава не смогли установить факт огнестрельного ранения.
4 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залога.
Через некоторое время прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 16-летнему парню, который находился и стрелял вместе с двумя полицейскими. По ходатайству прокуратуры суд избрал парню меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. При этом оружие, из которого велась стрельба, на тот момент обнаружено не было.
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