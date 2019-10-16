Скандальный законопроект Зеленского о судебной реформе одобрен Верховной Радой, — СМИ

Политика

15 октября Верховная Рада рассмотрела во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (рег. No 1008). Парламентарии, вопреки многочисленным предостережениям международных партнеров, общественности и бизнеса, поддержали инициативу президента Зеленского, сообщают «Контракты».

Проектом номер 1008, среди прочего, предусмотрена «перезагрузка» нового Верховного суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое — с 200 до 100. При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой «перезагрузки». Также фактически ликвидируется действующая Высшая квалификационная комиссия судей и создается новая, при этом Высший совет правосудия оставляет за собой статус-кво.

Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как угрожающий судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис президента отметили, что «следует избегать повторного отбора судей Верховного суда», а «перезагрузка» Высшей квалификационной комиссии судей и создания новой «не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия».

Совет Европы также обеспокоен законопроектом номер 1008. «В нем предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и на связанные с этим процедуры», — говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона No 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» касательно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала «Судебно-юридическая газета», четко указано, что «Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется изменением роли Верховного суда в пределах судебной системы, поскольку недавно Верховный суд был реструктуризован и обновлен».

В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую комиссию по предложенным проектом 1008 изменениям относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления, сообщается на официальном сайте Комиссии.

В день рассмотрения проекта номер 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что «бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах».

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская, выступая в парламенте, обратилась к народу Украины, отметив, что «19 500 заключенных ожидают судебного решения, решения своей судьбы, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2 000 судей не хватает в судебной системе. И не только перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судьям подготовиться должным образом, уничтожат независимость судебной системы».

Также, еще в сентябре Пленум Верховного суда утвердил Заключение по проекту номер 1008, отметив, что проект «создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014−2018 годов в части усиления независимости и деполитизации судебной власти».

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