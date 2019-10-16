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Пропавшего на Волыни чиновника из Луцка нашли мертвым
В озере Любязь на Волыни нашли тело 35-летнего главы департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика, поиски которого продолжались в течение пяти суток.
По информации ТСН, тело мужчины было найдено неподалеку от места, где перевернулась лодка.
Лодка, на которой погибший отправился рыбачить на озеро, внезапно перевернулась. Алексей решил плыть к берегу за помощью и исчез. Трех его друзей спасли местные рыбаки.
У погибшего осталась жена и дочь-первоклассница.
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