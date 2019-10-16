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Происшествия

Пропавшего на Волыни чиновника из Луцка нашли мертвым

20:07 16 октября 2019 270
Погибший Алексей Веремийчик
Инф. «ФАКТОВ»

В озере Любязь на Волыни нашли тело 35-летнего главы департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика, поиски которого продолжались в течение пяти суток.

По информации ТСН, тело мужчины было найдено неподалеку от места, где перевернулась лодка.

Лодка, на которой погибший отправился рыбачить на озеро, внезапно перевернулась. Алексей решил плыть к берегу за помощью и исчез. Трех его друзей спасли местные рыбаки.

У погибшего осталась жена и дочь-первоклассница.

Как сообщали «ФАКТЫ», 8 октября в Марганце Днепропетровской области утонула в реке 9-летняя девочка.

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