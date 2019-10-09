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Трагедия на Днепропетровщине: в реке нашли тело 9-летней девочки (фото)
Во вторник, 8 октября, в Марганце Днепропетровской области утонула в реке 9-летняя девочка. Ранее в Харькове утонул 8-летний мальчик, упав с подвесного моста.
Как сообщили в Днепропетровском областном главке ГосЧС, трагедия произошла вблизи улицы Железнодорожная. Сообщение в службу поступило от местных жителей, которые видели, как ребенок упал с моста в реку.
Спасатели провели поисковые работы и достали из воды тело девочки без признаков жизни.
Ранее «ФАКТЫ», сообщали о ЧП в Бориспольском районе Киевской области, где возле села Старое мужчина утонул вместе с автомобилем. Подобный случай произощел и в Свердловской области РФ. Там три человека погибли на ушедшем под воду автомобиле.
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