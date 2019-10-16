- 21:55 Это трагическая ситуация: Оля Полякова рассказала, как была любовницей
- 21:24 Всеукраинская перепись населения: на какие вопросы нужно будет ответить
- 21:09 Продуктовые ярмарки в Киеве до 20 октября: названы адреса
- 20:50 Штрафы за прогулы нардепов и судебная реформа: что утвердила Рада 16 октября (полное видео заседания)
- 20:35 Старейший город в Украине получил в подарок африканских львят
- 20:07 В оккупированном Крыму дикий кабан перепугал жителей Гурзуфа
- 20:07 Пропавшего на Волыни чиновника из Луцка нашли мертвым
- 19:43 В камере запах фекалий и кормят свининой: адвокат рассказала об условиях содержания в СИЗО крымскотатарского активиста Мустафаева
- 19:42 Скандальный законопроект Зеленского о судебной реформе одобрен Верховной Радой, — СМИ
- 19:40 Зеленский подписал закон, зазывающий в Украину иностранных киношников: что им обещают
- 19:29 Влада Седан выходит замуж за Александра Зинченко
- 19:22 Стало известно имя второго воина, погибшего на Донбассе 15 октября от пули снайпера
Продуктовые ярмарки в Киеве до 20 октября: названы адреса
Традиционные продуктовые ярмарки организованы во всех районах столицы, в основном на знакомых горожанам локациях. На ярмарках торгуют сезонными овощами, фруктами, а также консервацией, бакалеей, яйцами, медом, мясо-молочными, рыбными, кондитерскими и многими другими изделиями. Ярмарки открыты с утра и ориентировочно до 17:00.
17 октября (четверг)
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG- 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
18 октября (пятница)
- в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — в переулке Виноградный, 4−6, на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — в переулке Ковальском (между улицами Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).
19 октября (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (в пределах улицы Космонавта Волкова и проспекта Лесного), Закревского (между проспектом В. Маяковского, 2а и улицей Драйзера), Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Андрея Малышко, 9−19;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице К. Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.
20 октября (воскресенье)
- в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Читайте также: Из-за изменения климата огородникам пора переходить на ранний картофель определенных сортов, — ученый-агроном
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что некоторые продукты могут провоцировать синдром хронической усталости, диабет и ожирение.
Где в Киеве в октябре можно бесплатно проверить легкие на мобильном флюорографе, читайте здесь.
Фото Сергей ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт