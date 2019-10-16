- 23:25 Германия выделит Украине полтора миллиона евро: куда уйдут деньги
- 22:50 Хакеры вмешались в работу одесского аэропорта, поиздевавшись над Гретой Тунберг
- 22:49 Полиция нашла похитителей золотого унитаза из дворца, в котором родился Черчилль
- 22:29 Светлана Лобода показала, как переодевается за минуту
- 22:24 СМИ сообщили о мощном пожаре на базе ЧВК "Вагнер" в Сочи
- 22:23 На Донбассе суд вынес приговор боевику, участвовавшему в захвате Донецка, Снежного и Горловки
- 21:55 Это трагическая ситуация: Оля Полякова рассказала, как была любовницей
- 21:24 Всеукраинская перепись населения: на какие вопросы нужно будет ответить
- 21:09 Продуктовые ярмарки в Киеве до 20 октября: названы адреса
- 20:50 Штрафы за прогулы нардепов и судебная реформа: что утвердила Рада 16 октября (полное видео заседания)
- 20:35 Старейший город в Украине получил в подарок африканских львят
- 20:07 В оккупированном Крыму дикий кабан перепугал жителей Гурзуфа
Полиция нашла похитителей золотого унитаза из дворца, в котором родился Черчилль
В Британии полиция арестовала трех подозреваемых в краже золотого унитаза из дворца Бленхейм, где родился легендарный Уинстон Черчилль.
По информации The Guardian, были задержаны двое мужчин 34 и 35 лет, а также 36-летняя женщина — все из Оксфорда.
В настоящее время задержанные остаются под стражей. Тем временем расследование в связи с кражей во дворце Бленхейм, который является местом рождения Уинстона Черчилля, продолжается.
Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз под названием Америка находился в Бленхеймськом дворце в качестве инсталляции художественной экспозиции. Тем не менее он был подключен к системе канализации и водопровода, и его кража нанесла существенный вред и привела к затоплению.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как из музея в США за 30 секунд украли знаменитую работу Сальвадора Дали.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...