Полиция нашла похитителей золотого унитаза из дворца, в котором родился Черчилль

Мир

В Британии полиция арестовала трех подозреваемых в краже золотого унитаза из дворца Бленхейм, где родился легендарный Уинстон Черчилль.

По информации The Guardian, были задержаны двое мужчин 34 и 35 лет, а также 36-летняя женщина — все из Оксфорда.

В настоящее время задержанные остаются под стражей. Тем временем расследование в связи с кражей во дворце Бленхейм, который является местом рождения Уинстона Черчилля, продолжается.

Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз под названием Америка находился в Бленхеймськом дворце в качестве инсталляции художественной экспозиции. Тем не менее он был подключен к системе канализации и водопровода, и его кража нанесла существенный вред и привела к затоплению.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как из музея в США за 30 секунд украли знаменитую работу Сальвадора Дали.



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