Украина

В Украине решено увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум: что об этом известно

Бюджетный комитет ВР дал Кабинету министров поручение увеличить в проекте госбюджета социальные стандарты ко второму чтению. Об этом сообщил Первый заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Иван Крулько, передает РБК-Украина.

В частности, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

«Бюджетный комитет дает поручение правительству предусмотреть в 2020 году повышению социальных стандартов. В частности, прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Социальные стандарты должны быть увеличены… То есть эти люди, которые являются социально уязвимыми категориями, даем поручение увеличить социальных стандартов»,— заявил Крулько во время заседания комитета.

По его словам, в бюджете также должны быть увеличены расходы для бюджетников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ожидаемый уровень прожиточного минимума в 2020 году. По его словам, он будет увеличен до примерно 4,3 тыс. гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соответствии с законом No1282-ХII в октябре произойдет индексация доходов украинцев, сумма увеличения составит 214,75 гривен. При этом будут увеличены зарплаты сотрудников госструктур, пенсия по возрасту, инвалидности и утрате кормильца, алименты, пособия для безработных и тех, кто проходит переподготовку, денежное содержание военных, компенсация за полученные на производстве травмы или заболевания, а также компенсация инвалидам с детства, результатом недуга которых стали травмы или заболевания матери на производстве.

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