- 00:45 В Украине решено увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум: что об этом известно
- 00:20 Две тысячи долларов за четыре МАФа: под Киевом на взятке задержана чиновница
- 16.10 23:54 У рэпера Тимати родился сын: стало известно имя малыша
- 16.10 23:25 Германия выделит Украине полтора миллиона евро: куда уйдут деньги
- 16.10 22:50 Хакеры вмешались в работу одесского аэропорта, поиздевавшись над Гретой Тунберг
- 16.10 22:49 Полиция нашла похитителей золотого унитаза из дворца, в котором родился Черчилль
- 16.10 22:29 Светлана Лобода показала, как переодевается за минуту
- 16.10 22:24 СМИ сообщили о мощном пожаре на базе ЧВК "Вагнер" в Сочи
- 16.10 22:23 На Донбассе суд вынес приговор боевику, участвовавшему в захвате Донецка, Снежного и Горловки
- 16.10 21:55 Это трагическая ситуация: Оля Полякова рассказала, как была любовницей
- 16.10 21:24 Всеукраинская перепись населения: на какие вопросы нужно будет ответить
- 16.10 21:09 Продуктовые ярмарки в Киеве до 20 октября: названы адреса
В Украине решено увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум: что об этом известно
Бюджетный комитет ВР дал Кабинету министров поручение увеличить в проекте госбюджета социальные стандарты ко второму чтению. Об этом сообщил Первый заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Иван Крулько, передает РБК-Украина.
В частности, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
«Бюджетный комитет дает поручение правительству предусмотреть в 2020 году повышению социальных стандартов. В частности, прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Социальные стандарты должны быть увеличены… То есть эти люди, которые являются социально уязвимыми категориями, даем поручение увеличить социальных стандартов»,— заявил Крулько во время заседания комитета.
По его словам, в бюджете также должны быть увеличены расходы для бюджетников.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ожидаемый уровень прожиточного минимума в 2020 году. По его словам, он будет увеличен до примерно 4,3 тыс. гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соответствии с законом No1282-ХII в октябре произойдет индексация доходов украинцев, сумма увеличения составит 214,75 гривен. При этом будут увеличены зарплаты сотрудников госструктур, пенсия по возрасту, инвалидности и утрате кормильца, алименты, пособия для безработных и тех, кто проходит переподготовку, денежное содержание военных, компенсация за полученные на производстве травмы или заболевания, а также компенсация инвалидам с детства, результатом недуга которых стали травмы или заболевания матери на производстве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.