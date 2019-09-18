Деньги

Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Согласно документу, минимальная пенсия может вырасти на 9 процентов, а средняя заработная плата — на 16,5 процента. В частности, предлагается установить с 1 января 2020 года размер минимальной заработной платы 4723 гривни, а должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки — 2102 гривни.

Также проект госбюджета на следующий год предлагает месячный прожиточный минимум для одного трудоспособного лица в размере:

с 1 января 2020 года — 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен.

При этом основные социальные и демографические группы населения будут иметь такой прожиточный минимум:

дети до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 гривен, с 1 июля — 1859 гривен, с 1 декабря — 1921 гривню;

дети 6—18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 гривен, с 1 июля — 2318 гривен, с 1 декабря — 2395 гривен;

трудоспособные лица: с 1 января 2020 года — 2102 гривни, с 1 июля — 2197 гривен, с 1 декабря — 2270 гривен;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 гривен, с 1 июля — 1712 гривен, с 1 декабря — 1769 гривен.

В то же время, согласно проекту госбюджета, в 2020 году на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47 миллиардов 628,6 миллиона гривен. Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий в сравнении с 2019 годом на 8,3 миллиарда гривен.

Кроме того, в проекте госбюджета заложено:

на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе оплату жилищно-коммунальных услуг, — 3 миллиарда 42,6 миллиона гривен;

на социальную защиту граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, — 1 миллиард 980,9 миллиона гривен;

на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальную помощь лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, — 1 миллиард 323,7 миллиона гривен.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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