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Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год
Кабинет министров подал в Верховную Раду проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Согласно документу, минимальная пенсия может вырасти на 9 процентов, а средняя заработная плата — на 16,5 процента. В частности, предлагается установить с 1 января 2020 года размер минимальной заработной платы 4723 гривни, а должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки — 2102 гривни.
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Также проект госбюджета на следующий год предлагает месячный прожиточный минимум для одного трудоспособного лица в размере:
- с 1 января 2020 года — 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен.
При этом основные социальные и демографические группы населения будут иметь такой прожиточный минимум:
- дети до 6 лет: с 1 января 2020 года — 1779 гривен, с 1 июля — 1859 гривен, с 1 декабря — 1921 гривню;
- дети 6—18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 гривен, с 1 июля — 2318 гривен, с 1 декабря — 2395 гривен;
- трудоспособные лица: с 1 января 2020 года — 2102 гривни, с 1 июля — 2197 гривен, с 1 декабря — 2270 гривен;
- лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 гривен, с 1 июля — 1712 гривен, с 1 декабря — 1769 гривен.
В то же время, согласно проекту госбюджета, в 2020 году на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47 миллиардов 628,6 миллиона гривен. Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий в сравнении с 2019 годом на 8,3 миллиарда гривен.
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Кроме того, в проекте госбюджета заложено:
- на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе оплату жилищно-коммунальных услуг, — 3 миллиарда 42,6 миллиона гривен;
- на социальную защиту граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, — 1 миллиард 980,9 миллиона гривен;
- на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальную помощь лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, — 1 миллиард 323,7 миллиона гривен.
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Тем временем в Украине сильно подорожали картофель, яйца, яблоки и мясо. «ФАКТЫ» разбирались, что будет с ценами дальше
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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