Украина

Индексация доходов: кому увеличат выплаты уже в октябре

В соответствии с законом No1282-ХII в октябре произойдет индексация доходов украинцев, сумма увеличения составит 214,75 гривен.

Об этом пишет ТСН.

В частности, повысятся следующие доходы граждан:

зарплата сотрудников госструктур;

пенсия по возрасту, инвалидности и утрате кормильца ;

; алименты, которые начисляются как процент от оклада;

пособие для безработных и тех, кто проходит переподготовку;

деньги на содержание военных;

компенсация за полученные на производстве травмы или заболевания, а также компенсация инвалидам с детства, результатом недуга которых стали травмы или заболевания матери на производстве.

Как известно, сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения суммы оплаты труда, которая подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100 процентов.

Показатели сумм индексации заработной платы предоставлены с учетом величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который с 1 июля 2019 года утвержден в размере 2007 грн., и с учетом полной нормы отработанного рабочего времени в месяце.

Также важно отметить:

в случае, если гражданин работает неполное рабочее время, сумма индексации его заработной платы определяется из расчета полного рабочего времени, а выплачивается пропорционально отработанному времени;

если работник отработал неполный рабочий месяц, например, находился в отпуске или на больничном, то сумма индексации выплачивается пропорционально отработанным дням или часам;

если работник не отработал ни одного дня в месяце, то индексация заработной платы за этот месяц не производится.

Ранее сообщалось, что средний уровень пенсий украинцев, без учета военных пенсионеров, вырос до 3033 гривен после проведения индексации на 500 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», только небольшая часть граждан Украины (8%) рассчитывают на то, что смогут достойно прожить на государственную пенсию, в то время как 79% считают, что пенсии будет недостаточно. Основной стратегией выживания, позволяющей, преодолеть разрыв между потребностью жить достойно и возможностями, которые для этого предоставляет размер государственной пенсии, большая часть жителей Украины назвали продолжение работы на пенсии (38%). Далее следуют помощь детей (11%), накопительная пенсия (8%), сдача в аренду недвижимости (5%), депозит или иные финансовые возможности (5%), доходы от собственного бизнеса (3%).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter