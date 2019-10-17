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Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими (фото)
В доме актера Рона Эли в Санта-Барбаре (штат Калифорния) произошла трагедия. Была убита 62-летняя жена Рона Валери Ландин Эли, бывшая победительница конкурса красоты «Мисс Флорида 1981» и участница конкурса «Мисс США». Ее зарезал собственный сын — 30-летний Камерон Эли, который нанес ей множество колотых ран.
Вооруженного Камерона, выпускника Гарвардского университета, застрелили прибывшие на место происшествия полицейские, поскольку сочли его «представлявшим угрозу».
Рон и Валери поженились в 1984 году. Помимо сына у них было две дочери — Кирстен и Кэйтленд.
81-летний Рон Эли более всего известен исполнением главной роли в телесериале 1960-х годов «Тарзан». Он также снимался в фильмах «Остров фантазий», «Чудо-женщина» и «Док Сэвидж: человек из бронзы». В 80-х годах был ведущим конкурса красоты «Мисс Америка». Последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.
На момент убийства жены он был дома и не пострадал. Эли не мог толком общаться с полицейскими из-за нарушения речи, но объяснил, что его жену убил член семьи.
Издание Daily Mail сообщает, что Камерон сначала попытался обвинить в убийстве Валери Рона. Молодой человек сам позвонил в полицию и, плача, сказал, что его отец напал на мать.
Причина преступления пока непонятна.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!