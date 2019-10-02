Происшествия

Жуткое убийство в Харькове: женщина задушила родную мать и вывезла ее тело тачкой на стройку (видео)

В Харькове 52-летняя женщина во время ссоры убила родную мать. Тело своей жертвы дочка увезла на заброшенную стройку, сообщает ТСН.

Труп нашли в одном из спальных районов в мае — на жуткую находку наткнулись подростки, которые живут неподалеку. В густых кустах они заметили большой пакет, а когда подошли ближе — увидели женское тело, завернутое в мусорные пакеты. Перепуганные школьники вызвали полицейских.

Экспертиза показала, что пожилую женщину задушили.

Свидетелей преступления не было, о пропаже пенсионерки никто не заявлял, поэтому копы даже не могли идентифицировать погибшую. Несколько месяцев следователям не удавалось выйти на след убийцы. Только в сентябре полицейские выяснили, что жертва — это 73-летняя харьковчанка по имени Раиса.

«После вскрытия эксперты сказали, что тело пролежало примерно две недели. Один сосед узнал, что в этом халате она выносила мусор. Потом уже зубы и все остальное, экспертизы ДНК», — рассказал руководитель сектора превенции Немишлянського отдела полиции Александр Гребеник.

Полицейские начали проверять родственников погибшей и выяснили, что дочь жертвы тоже исчезла, а перед тем сказала соседям и знакомым, что мать уехала за границу к родственникам, поэтому ее не искали.

Погибшая Раиса работала уборщицей в детском саду. Ее коллеги немногословны, соседи говорят, что после двух разводов дочь долгое время жила с матерью в одной квартире, и они часто ссорились. Впоследствии правоохранители выяснили, что после убийства дочь переехала в Киев, где ее и задержали.

«Подозреваемая признает вину, но лишь частично. Она говорит о том, что не было умысла на убийство», — говорит пресс-секретарь областного прокурора Вита Дубовик.

По данным следствия, дочь убила мать во время очередного конфликта, поздно ночью тачкой вывезла труп на заброшенную стройку за километр от дома.

«У них постоянно возникали конфликты на почве того, что дочь приводила к себе мужчин. И в ходе одного из конфликтов дочка накинула ленту с одеялом и задушила ее», — рассказал руководитель Немишлянського отдела полиции Кирилл Щербинский.

Подозреваемой уже избрана мера пресечения — следующие два месяца она пробудет в СИЗО. А дальше ей грозит до 15 лет за решеткой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция установила детали убийства женщины под Харьковом, которую нашли на свалке с перерезанным горлом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter