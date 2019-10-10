17 октября 2019

В Харьковской военной «учебке», где из нас, только что призванных пацанов, готовили машинистов экскаваторов для подмосковного стройбата (строительного батальона), самым большим испытанием были ночные выезды на полигон. Особенно зимой. Сидя в продуваемой всеми ветрами кабине, мы к утру от жуткого мороза и голода, привычно сводившего солдатские желудки, с трудом ворочали языками, раз за разом роняя на промёрзший грунт пустой ковш экскаватора. Кусок чёрного хлеба, вынесенный кем-то из столовки и поделенный поровну холодными, пропахшими машинным маслом, руками, казался нам самым потрясающим лакомством на Земле. Его вкус был незабываемым…

Когда мне в жизни бывало плохо (а такое, к сожалению, как и у многих из нас, случалось нередко), я вспоминал тот солдатский хлеб — и мне становилось легче. Когда в моей жизни случались радости (а такое, к счастью, как и у многих из нас, происходило довольно часто), я снова вспоминал тот пропахший машинным маслом хлеб — и мне становилось ещё приятнее, потому что я наслаждался новым подарком судьбы, сравнивая его с прошлыми испытаниями. Когда дети были маленькими, я учил их, увидев у кого-то что-нибудь, вызывавшее зависть, сравнивать свои желания не с тем, лучшим и привлекательным, а с тем, что чаще всего есть у остальных. Когда дети повзрослели, я пытаюсь научить их то, что они они имеют сейчас, сравнивать с тем, что у них было прежде, и ещё больше ценить полученное от жизни. Это очень непростая наука. Не осилившие её премудростей, всю жизнь проживут, страдая от недополученного. Овладевшие же умением радоваться всему, что есть, будут счастливы от одного лишь этого и благодарны Господу за каждый прожитый день.

Сегодня, в Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, мне ещё раз хочется вспомнить о том, насколько всё в жизни относительно. Насколько правы те, кто, часто даже не задумываясь, произносит старую, как мир, истину: не в деньгах счастье. Счастье действительно не в деньгах. Ведь, как известно, за деньги можно купить дом, но не семью. За деньги можно купить лекарства, но не здоровье. За деньги можно купить книги, но не знания, секс, но не любовь, развлечения, но не счастье, модные наряды, но не красоту, положение в обществе, но не уважение и почёт, Часы, но не время, еду, но не аппетит… За деньги можно, наконец, купить икону, но не веру. И уж точно не спасение души.

Нищета духовная порой куда страшнее нищеты материальной. Многие об этом не задумываются, считая подобные рассуждения нелепыми и никому не нужными. Это их право — так считать. Я считаю иначе.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.