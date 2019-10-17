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Найдена новая «самая красивая девочка в мире» — шестилетняя россиянка (фото, видео)
СМИ «нашли» новую «самую красивую девочку в мире». Британские издания обратили внимание на шестилетнюю модель из России Алину Якупову, имеющую армию поклонников в соцсети Instagram. Как сообщает издание Daily Mail, Алина пришла в модельный бизнес в четыре года. Она уже принимала участие в рекламных кампаниях брендов Gloria Jeans, Monnalisa Kids, Yudashkin Kids.
Фанаты голубоглазой светловолосой москвички Алины в восторге от ее «неземной красоты».
В то же время есть и множество недовольных тем, что ребенок лишен детства и слишком рано начинает карьеру модели. Они говорят, что на снимках видно явно злоупотребление макияжем и фотошопом. И полагают, что подобные снимки провоцируют педофилов.
Ранее титул самой красивой девочки в мире неофициально принадлежал француженке Тилан Блондо, которой уже исполнилось 18 лет. Она стала самой юной в истории моделью, позировавшей для французского журнала Vogue. Однако фотографии Тилан, которой на тот момент было 10 лет, вызвали скандал. Журнал обвинили в растлении малолетних: девочка с ярким макияжем лежала в провокационной позе на тигриной шкуре в платье с разрезами и туфлях на высоком каблуке. В настоящее время она успешно продолжает карьеру.
Ранее самыми красивыми девочками в мире называли россиянок Настю Князеву, Кристину Пименову. А «самыми красивыми девочками-близнецами в мире» признали американок Лею Роуз и Авк Мари Клементс.
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