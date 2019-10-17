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8-летняя одесская акробатка получила благословение Папы Римского (фото)
Юная гимнастка из-под Одессы София Теплая представит Украину на ХХ Международном фестивале цирковых искусств, который пройдет в итальянском городе Латина с 17 по 21 октября.
В среду, 16 октября, она выступила перед Папой Римским на главной площади в Ватикане. Об этом сообщается на официальной странице Национального цирка Украины: «Серебряный призер Киевского (2019 года) международного молодежного фестиваля циркового искусства „Золотой Каштан“ София Теплая — Студия танца и циркового искусства „Грация“, город Подольск, Одесская область, — выступила перед Папой Римским в Ватикане и получила его благословение и похвалу».
Информацию подтвердила «ФАКТАМ» Марина Теплая — мама Софии и руководитель вышеназванной студии танца.
«Это было очень торжественно, трогательно и замечательно. София — на десятом небе! Однако репетиции позади: завтра и послезавтра — два шоу, в которых она будет участвовать. А еще — большой парад цирковых артистов из разных стран мира! Конкурсные дни — в субботу и воскресенье. Есть время привыкнуть к арене и настроиться», — сообщила Марина.
Ранее «ФАКТЫ» писали о достижениях этой девочки: семилетняя одесская акробатка установила национальный рекорд, выполнив 111 уникальных акробатических элементов менее чем за четыре минуты!
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