В Барселоне демонстранты жгут автомобили (видео)

Мир

В ночь на 17 октября в Барселоне и других городах Каталонии- Жироне, Ллейде, Таррагоне — резко обострились столкновения между полицией и сторонниками независимости этой испанской автономии. Протестующие поджигали мусорные баки и автомобили. При этом они использовали коктейли Молотова. Полиция была вынуждена применить силу. В общей сложности пострадали около 70 человек.

Протесты в Каталонии продолжаются уже третьи сутки. Поводом для них стал приговор 12 каталонским политикам, вынесенный Верховным судом Испании. Решение касалось референдума о независимости Каталонии, который был проведен в 2017 году вопреки запрету Мадрида. Власти Испании признали его незаконным. Каталонские политики получили реальные тюремные сроки, общая продолжительность которых составляет почти 100 лет!

Приговоры были оглашены 14 октября. В тот же день несколько тысяч протестующих прошли маршем от центра Барселоны к аэропорту Эль-Прат и заблокировали его. Вечером 15 октября протесты продолжились и переросли в стычки с полицией на центральных улицах каталонской столицы. Утром 16 октября полиция объявила, что за ночь был задержан 51 участник протеста. Это привело к тому, что уже днем демонстранты заблокировали железнодорожные пути и автомобильные дороги, а вечером приступили к возведению баррикад. В основном в этих акциях участвуют молодые люди.

МИД Украины рекомендовал украинским гражданам избегать массовых скоплений людей в Барселоне. Туристов предупреждают о возможных задержках авиарейсов.

Председатель правительства Каталонии Ким Торра призвал немедленно прекратить насилие.

«Протест должен быть мирным. Нельзя допускать, чтобы определенные группы наносили ущерб имиджу движения за независимость. Мы не должны допускать инцидентов, подобных тем, которые мы видим. Нет оправдания поджогам машин и акциям вандализма», — заявил Торра ночью 17 октября.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес выступил с заявлением, предупредив, что правительство страны готово действовать решительно. «Каталонцы и испанское общество должны знать, что правительство рассматривает все возможные сценарии», — отметил он на пресс-конференции в Мадриде. «Правительство будет соблюдать права граждан на мирный протест, но планирует пресекать действия групп, прибегающих к насилию. Они хотят, чтобы мы поддались на их провокацию и втянулись в круговорот насилия», — подчеркнул Санчес.

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