Дочь главного пиарщика Путина собралась замуж: что известно о будущем муже Лизы Песковой

Мир

Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, 21-летняя Елизавета, которая ранее попала в скандал из-за стажировки в Европарламенте, собралась замуж.

Об этом сама Лиза сообщила в Instagram. Она рассказала, что встречается с новым возлюбленным уже два года.

Кто ее избранник, Лиза уточнять не стала, заявив, что боится сглаза, но отметила, что на этой неделе ему исполняется 31 год.

«Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви и семьи. Для меня брак — союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моем понимании, муж — лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету — по-моему, это отвратительно. Еще я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается», — подчеркнула она.

Некоторые РосСМИ пишут, что Лиза встречается с молодым человеком родом из Чечни, причем религиозность избранника девушку не смущает.

Стоит напомнить, что Лиза часто гостит в Чечне у Рамзана Кадырова, учится стрелять и готовить национальные блюда.

Напомним, что недавно вышла замуж актриса Дженнифер Лоуренс.

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