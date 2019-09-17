Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж

Шоу-бизнес

Знаменитая голливудская актриса, лауреат премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус» Дженнифер Лоуренс, официально подтвердившая помолвку с Куком Маруни, тайно вышла замуж. Пару заметили в Нью-Йорке в Офисе регистрации браков. Влюбленные в будничной одежде появились вместе с приятелями — звездным фотографом Марком Селигером и несколькими друзьями.

Как сообщает издание Page. six, после выхода из Офиса, Дженнифер и Кук прятали свои левые руки, на которых, по всей видимости, появились кольца. Похоже, торжество пара устроит позже.

Ранее 29-летняя Лоуренс рассказывала, что они активно готовятся к свадьбе. Однако, где и когда состоится звездное торжество актриса предпочитает не афишировать.

Напомним, о романе Дженнифер Лоуренс и арт-дилера Кука Маруни стало известно прошлым летом. А в феврале он сделал актрисе предложение руки и сердца.

«До знакомства с ним, я никогда не мечтала о браке. И только встретив Кука, а поняла, что хочу выйти за него замуж. Мы захотели стать мужем и женой, пожелали отныне навсегда соединить наши судьбы. А свидетельство о браке для того и существует, чтобы обозначить этот рубеж!» — сказала ранее в интервью Лоуренс и добавила, что после свадьбы непременно возьмет фамилию мужа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о громкой свадьбе российской журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На роспись в ЗАГС молодые приехали на катафалке.

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