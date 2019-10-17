Изуродованная пластикой Вера Алентова напугала поклонников (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская актриса, сыгравшая главную героиню в фильме «Москва слезам не верит», Вера Алентова, которая давно увлекается омолаживающими процедурами, напугала поклонников. Лицо 77-летней артистки очень сильно изменилось, очевидно, после пластических операций.

Алентова вместе с мужем, режиссером Владимиром Меньшовым появилась на открытии мемориальной доски в честь Алексея Баталова, сыгравшего Гошу в «Москве слезам не верит». Лицо актрисы мало чем напоминает полюбившуюся героиню Катерину Тихомирову. Поклонники считают, что актрису просто не узнать.

Ранее в СМИ писали, что Алентова давно увлекается омолаживающими процедурами. Якобы первую пластику она сделала в 1998 году. Потом еще несколько раз обращалась к хирургам. В 2009 году после неудачного вмешательства ее лицо кардинально изменилось. Актрисе пришлось исправлять последствия, но вернуть былые черты так и не удалось. Она даже собиралась судиться с клиникой.

Сама актриса операции не комментирует. Говорит, что залог ее стройной фигуры и хорошей формы — ограничения в еде.

«Секрет простой — нужно захлопнуть рот и перестать есть, — заявляла актриса. — Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Это самое главное. Потому что все остальное: морщины и прочее, конечно, выдают возраст, но, если ты в этом тонусе остаешься, то и чувствуешь себя прекрасно. Нет таких мыслей: „Вот! Я уже не влезаю в эти вещи“. А ведь это часто меняет человека. Он начинает себя стесняться, смущаться. Женщине важно хорошо выглядеть, быть хорошо одетой», — говорила актриса

Впрочем, Алентова — не единственная, кто обращался за помощью к хирургам. После процедур лицо актрисы Людмилы Максаковой просто не узнать. Говорят, и Алла Пугачева хорошо выглядит в 70 лет не только благодаря здоровому образу жизни. Певица еле выжила после неудачной операции.

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