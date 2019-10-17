Теплая осень в Киеве: солистка KAZKA порадовала фото в купальнике

Шоу-бизнес

Солистка популярной KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно намекнула на роман со своим коллегой, показала фото в купальнике.

«Мы сделали эти фото вчера, в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня мы дописали последний трек с альбома NIRVANA», — подписала Саша снимки, на которых позирует, плескаясь в воде.

Правда, купалась Зарицкая не в Днепре или в озере, а в бассейне с теплой водой.

Поклонники группы сделали много комплиментов певице и сообщили, что ждут альбом с нетерпением.

Кстати, недавно Саша уже публиковала фото в купальнике. Она призналась, что долго училась любить себя. И у нее получилось.

«Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла — другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор — сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, какая есть, и пытаться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь», — подчеркнула она.

Напомним, что ранее американская певица Деми Ловато взорвала сеть откровенным фото и признанием о том, как тяжело принять свое тело.

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