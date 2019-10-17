Происшествия

Издевались всю перемену: в Кропивницком зверски избили школьника (видео)

В Кропивницком зафиксирован очередной вопиющий случай буллинга — на этот раз пострадал третьеклассник 17-й школы. Об этом сообщает UA: Кропивницкий.

О случае буллинга сообщил журналистам начальник сектора ювенальной превенции Сергей Вовкогон. По его словам, заявление написала мама мальчика. Женщина рассказала, что ребенка избили на перемене в школе дети из других классов.

Мальчик получил сотрясение мозга и лежит в областной детской больнице.

Пострадавший рассказал, что его избивали в туалете всю перемену. По словам мамы мальчика, ее ребенка ставили на колени и били ногами.

Как сообщалось ранее, в Борисполе мальчик покончил жизнь самоубийством. Отсутствие фактов буллинга в школе заставило правоохранителей заподозрить деятельность групп типа печально известного «Синего кита».

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