Происшествия

В городе Мирнограде на Донетчине полиция выявила группу подростков, которые избивали людей. Школьники снимали свои «подвиги» на видео и выкладывали его в социальных сетях. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Покровском отделе полиции. Ранее в Изюме Харьковской области школьница избила сверстницу и выложила видео в интернет.

В полиции рассказали, что сотрудники Мирноградского отделения во время мониторинга социальных сетей наткнулись на видео нападения школьников на пожилого жителя Мирнограда. Видео выложили в сеть 16 сентября. Вскоре 71-летний потерпевший и хулиганы, избившие его лопатой, металлической лейкой, ногами и снявшие все это на видео, были установлены. Ими оказались четверо местных школьников, от 11 до 15 лет. В ходе расследования, выяснилось, что это не первый «документальный фильм» группы агрессивных подростков: на странице одного из хулиганов обнаружили видеозапись, сделанную в июне. На ней эта же группа подростков избивает и обзывает школьника, что уже можно предварительно квалифицировать как буллинг.

Стоит отметить, что с 16 по 22 сентября в Украине проходит неделя противодействия буллингу. В просветительской кампании для школьников, родителей и педагогов активно участвуют полицейские.

«Наша цель проинформировать граждан об административной ответственности за травлю в образовательных учреждениях и сформировать нетерпимость к этому явлению. С начала года полицейские ювенальной превенции Донетчины задокументировали 13 фактов буллинга в школах. По фактам, выявленным в прошлом учебном году, составлено 13 протоколов. В 12 случаях закон нарушили школьники. Как правило, издевательства над сверстником «выходили» за пределы стен школы, продолжаясь в соцсетях (кибербуллинг). Однако есть и случай привлечения к ответственности учителя. Педагог мариупольской школы, зная, что ученики 7-го класса длительное время издеваются над одноклассником в соцсети, не сообщила об этом в полицию.

Правоохранители узнали о факте, только когда родители с пострадавшим ребенком обратились к психологу", — рассказали в отделе коммуникаций областного главка полиции Донетчины.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что мариупольский школьник после нападения на него одноклассников попал в нейрохирургическое отделение больницы.

Звезда Голливуда, сыгравший Человека-паука, признался, что в школе ему серьезно доставалось от одноклассников.

А будущего наследника престола Великобритании одноклассники травили из-за размера груди его матери.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter