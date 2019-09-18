- 13:15 «Трудовые книжки должны уйти в историю»: Дубилет анонсировал революционные изменения
- 13:09 Доллар взлетит до 27: названы причины и сроки
- 13:07 Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР
- 13:05 Били лопатой по голове: подростки напали на пенсионера и снимали происходящее на видео (видео +18)
- 12:59 «Кто это?» София Ротару без макияжа удивила поклонников
- 12:57 "Разговоры закончились": Коломойский подаст в суд на Гонтареву
- 12:46 Наложили 14 швов: стало известно о состоянии Слончака после нападения
- 12:43 Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице
- 12:38 Почему украинцы доверяют популистам и как с этим бороться?
- 12:37 У Зеленского объяснили сокращение субсидий на коммуналку
- 12:30 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Александрия»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:25 Мышь грызла батон прямо в витрине магазина в Харькове: в сети показали видео
Били лопатой по голове: подростки напали на пенсионера и снимали происходящее на видео (видео +18)
В городе Мирнограде на Донетчине полиция выявила группу подростков, которые избивали людей. Школьники снимали свои «подвиги» на видео и выкладывали его в социальных сетях. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Покровском отделе полиции. Ранее в Изюме Харьковской области школьница избила сверстницу и выложила видео в интернет.
В полиции рассказали, что сотрудники Мирноградского отделения во время мониторинга социальных сетей наткнулись на видео нападения школьников на пожилого жителя Мирнограда. Видео выложили в сеть 16 сентября. Вскоре 71-летний потерпевший и хулиганы, избившие его лопатой, металлической лейкой, ногами и снявшие все это на видео, были установлены. Ими оказались четверо местных школьников, от 11 до 15 лет. В ходе расследования, выяснилось, что это не первый «документальный фильм» группы агрессивных подростков: на странице одного из хулиганов обнаружили видеозапись, сделанную в июне. На ней эта же группа подростков избивает и обзывает школьника, что уже можно предварительно квалифицировать как буллинг.
Стоит отметить, что с 16 по 22 сентября в Украине проходит неделя противодействия буллингу. В просветительской кампании для школьников, родителей и педагогов активно участвуют полицейские.
«Наша цель проинформировать граждан об административной ответственности за травлю в образовательных учреждениях и сформировать нетерпимость к этому явлению. С начала года полицейские ювенальной превенции Донетчины задокументировали 13 фактов буллинга в школах. По фактам, выявленным в прошлом учебном году, составлено 13 протоколов. В 12 случаях закон нарушили школьники. Как правило, издевательства над сверстником «выходили» за пределы стен школы, продолжаясь в соцсетях (кибербуллинг). Однако есть и случай привлечения к ответственности учителя. Педагог мариупольской школы, зная, что ученики 7-го класса длительное время издеваются над одноклассником в соцсети, не сообщила об этом в полицию.
Правоохранители узнали о факте, только когда родители с пострадавшим ребенком обратились к психологу", — рассказали в отделе коммуникаций областного главка полиции Донетчины.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что мариупольский школьник после нападения на него одноклассников попал в нейрохирургическое отделение больницы.
Звезда Голливуда, сыгравший Человека-паука, признался, что в школе ему серьезно доставалось от одноклассников.
А будущего наследника престола Великобритании одноклассники травили из-за размера груди его матери.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!