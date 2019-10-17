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Проект «Танці з зірками» шокировал внезапным изменением правил (фото)
Накануне девятого прямого эфира «Танців з зірками» («1+1») продюсеры проекта неожиданно изменили правила. Начиная с воскресенья, 20 октября, в проекте появится четвертый постоянный судья. Им станет выдающийся балетмейстер, народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис. В прошлое воскресенье, в восьмом прямом эфире, Чапкис занял кресло приглашенного судьи шоу, а после эфира участники признавались, что комментарии Григория Николаевича их очень мотивировали.
— Григорий Чапкис два сезона следил за нашим шоу, и для него было большой неожиданностью, когда в прошлое воскресенье мы позвонили и предложили занять место судьи, — сказал руководитель проекта Владимир Завадюк. — Для него танцы — это жизнь, и он настоящая квинтэссенция нашего шоу.
Григорий Чапкис признался «ФАКТАМ», что он очень проникся атмосферой шоу.
— Это огромная ответственность, — сказал Григорий Николаевич. — За полторы минуты танца мне нужно оценить музыкальность, ритмичность и выразительность участников. При этом я не могу ошибиться и должен быть максимально объективным, чтобы не потерять авторитет зрителей, героев проекта и моих студентов.
Напомним, что восьмой эфир популярного проекта «Танці з зірками» закончился уходом Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» они раскрыли истинные причины ухода, рассказали о своем отношении к судьям и назвали возможных победителей сезона.
«ФАКТЫ» также писали, что известная гимнастка Анна Ризатдинова продолжает производить фурор на проекте. Григорий Чапкис высоко оценил самбу в исполнении Ризатдиновой и Прохорова: не в силах сдержать эмоции он хлопал стоя.
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