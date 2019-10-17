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Стало известно о задержании Гладковского
Бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил, что под Киевом сотрудники НАБУ задержали экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который зимой этого года оказался в центре коррупционного скандала в «Укроборонпроме».
«Олег Гладковский в четверг днем пытался вылететь из Украины. Его не выпустили из страны. После этого поехал в ресторан Kidev на Бориспольской трассе и там был задержан НАБУ. Задержание Гладковского было согласовано руководством Генпрокуратуры», — написал Лещенко в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию задержания.
Информацию о задержании Гладковского подтвердили агентству «Интерфакс-Украина» и источники в правоохранительных органах: «Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт „Борисполь“, но его задержали на границе сотрудники НАБУ». Правда, о ресторане ничего сказано не было.
Позже о задержании экс-госчиновника заявили и в НАБУ. Правда, без указания фамилии. Общественности лишь сообщили, что бывший первый замсекретаря СНБО был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце лета этого года НАБУ завело уголовное производство относительно возможного недекларирования Олегом Гладковским 1,3 млн гривен. Производство завели по статье 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Фото из Telegram Сергея Лещенко.
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