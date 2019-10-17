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Основа мобильной платформы «Электронная Украина»: готовы к запуску первый блокчейн данных и единица измерения «ОдIн»

Украина имеет все шансы стать лидером инноваций в IT-сфере. Еще одним шагом, который приблизил наше государство к амбициозной цели, стала презентация первого в Украине блокчейна данных из набора процедур «знай своего клиента» (KYC), которая состоялась 16 октября в Киеве.

Во время мероприятия лидер инвестиционных проектов в Украине банк «Аркада» и мировой лидер, международный системный интегратор в области масштабируемых идентификационных решений, INDUSTRIAL INNOVATION GROUP подписали меморандум о создании финансово-промышленного альянса с целью запуска первого регионального продукта — платформы для обмена данными KYC («знай своего клиента»). На основе блокчейна будет разработана глобальная мобильная платформа «Электронная Украина».

По словам акционера и генерального директора INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Тарьяма Матара Тарьяма из ОАЭ, «наша группа компаний подробно анализировала работу многих финансовых институтов, и мы с большой гордостью объявляем о стратегическом партнерстве и создании финансово-промышленно альянса с банком „Аркада“, который в течение 26 лет уже доказал, что умеет проектировать, а главное — выполнять масштабные инвестиционные проекты в Украине. Мы увеличим уровень инвестиций в Украину до 2 миллиардов евро, так как платформа блокчейн создаст необходимые условия для инвесторов».

Платформа будет служить базой для создания Единого демографического реестра физических лиц Украины и станет шагом в реализации проекта «Электронная Украина».

Представители программы также отметили объединение возможностей KYC среди банков-участников, государственных структур, финансовых учреждений и других лицензированных участников платформы.

Альянс уже сегодня готов предоставить правительству Украины стратегическую концепцию программы «Электронная Украина», обеспечить выпуск электронных идентификационных карт для граждан и радикально расширить сферы применения технологии блокчейн. На этой же основе альянс разрабатывает модели инвестиционных платформ для украинского рынка, в том числе для частного сектора.

Инициатива альянса полностью соответствует Указу президента Украины № 647/2019 «О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг» и предлагает конкретные пути внедрения электронных государственных услуг.

Президент правления банка «Аркада» доктор экономических наук, профессор Константин Палывода отметил: «Банк „Аркада“ одним из первых в Украине предложил и успешно реализовал программу инвестирования строительства жилья для населения, учитывая долгосрочное (до 30 лет) ипотечное кредитование на основе расчетной единицы „ОдIн“. Введение в рыночный оборот „ОдIн“ будет происходить с помощью карт и комплектующих, содержащих электронно-цифровые подписи».

Что такое «ОдIн»? Это индексируемая условная расчетная единица, которую уполномоченный банк определяет с учетом индекса инфляции, индекса цен производителей промышленной продукции, строительно-монтажных работ и других факторов. Система позволяет минимизировать инвестиционные риски для клиента и обеспечить стабильность финансовых отношений между всеми участниками альянса.

Андрей Первушин, генеральный директор VTI, входящей в состав компании INDUSTRIAL INNOVATION GROUP, отметил: «Многолетний международный опыт VTI в создании государственных реестров, систем электронных идентификационных документов, государственных электронных услуг позволит альянсу создать надежную платформу для работы с данными KYC. Мы предлагаем рынку электронные инструменты идентификации, верификации и работы с клиентом, а гражданам — кардинально упрощенные бюрократические процедуры».

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