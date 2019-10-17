Суд в Киеве снял арест с акций "дочки" Сбербанка России

Деньги

Хозяйственнный суд Киева, который 17 октября приостановил рассмотрение дела о возвращении акций «ПриватБанка» бывшим собственникам, неделей ранее удовлетворил иск «Сбербанка России» и обязал «Райффайзен Банк Аваль» (депозитарное учреждение) снять арест и запреты в отношении 100 процентов акций украинской «дочки» «Сбербанка».

Как сообщает «Finbalance», ранее Апеляционный суд столицы арестовал акции и недвижимость украинских «дочек» российских госбанков — «Сбербанка», «Проминвестбанка» и «ВТБ Банка». Суд, в частности, запрещал «Райффайзен Банк Аваль» проводить какие-либо изменения прав на акции «Сбербанка» на счету в ценных бумагах.

Решение о запрете операций с акциями украинской «дочки» «Сбербанка» принималось после вердикта Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды), который удовлетворил иск структур «ПриватБанка» о взыскании с России 139 миллионов долларов (и 20 млн долларов процентов) с России (в лице Минюста) в качестве компенсации за экспроприированное имущество в аннексированном Крыму.

Сообщается, что Хозяйственный суд столицы согласился доводами истца, что российское банковское учреждение не является должником по арбитражным решениям, а акции украинской «дочки» финучреждения принадлежат «Сбербанку России», а не Российской Федерации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2019 года суд в Гааге решил, что «ПриватБанк» имеет право на возмещение ущерба из-за незаконных действий России в Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter