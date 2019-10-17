Дело о возврате «ПриватБанка» Коломойскому: суд принял неожиданное решение

Украина

Хозяйственный суд Киева, о минировании которого сообщалось сегодня, приостановил рассмотрение дела о возвращении акций «ПриватБанка» бывшим собственникам.

В пресс-службе суда сообщили, что заседание суда, назначенное на 17 октября по делу № 910/1834/19, в котором истцом выступает бизнесмен Игорь Коломойский и TRIANTAL INVESTMENTS LTD, не состоится из-за остановки рассмотрения этого иска.

Причина остановки — рассмотрение другого судебного дела в другом украинском суде.

По информации «Лига.Нет», начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук сообщил, что основание для приостановки дела — рассмотрение дела о национализации, по которому Окружной админсуд Киева вынес решение в апреле. По его словам, производство в апелляционном суде еще не открыто.

Напомним, ранее государственный «Приватбанк» выиграл апелляцию и бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Решение суда означает, что арест активов Игоря Коломойского продолжится, а Лондонский суд приступит к разбирательству по иску «ПриватБанка» по существу.

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