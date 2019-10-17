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Спорт

Свитолина уступила россиянке в напряженном поединке на Кубке Кремля (видео)

15:56 17 октября 2019 53
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая четвертую строчку в мировом женском рейтинге, не смогла преодолеть стадию 1/8 финала на Кубке Кремля, проходящем в Москве, с призовым фондом 1,032 млн долларов.

Наша соотечественница встречалась с россиянкой Вероникой Кудерметовой (42-я), с которой ранее не пересекалась на теннисных кортах в официальных турнирах. Элина начала поединок из рук вон плохо и проиграла первый сет. Затем Свитолина собралась и уверенно сравняла счет по партиям. В решающем сете теннисистки шли вровень, но на «финишной ленточке» сильнее все же оказалась россиянка — 2:6, 6:1, 5:7.

За участие на соревнованиях, где Элина начинала борьбу в качестве первой «сеянной» со второго круга, украинка заработала 14 840 долларов и теперь может готовиться к итоговому турниру, который пройдет в китайском Шеньчжэне с 27 октября по 3 ноября

Также на стадии 1/8 финала прекратила борьбу на турнире другая украинка Даяна Ястремская (28-я). 19-летняя теннисистка уступила в трех сетах бельгийке Кирстен Флипкенс (120-я) — 3:6, 6:3, 3:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская разгромила в Москве действующую победительницу «Кубка Кремля» россиянку Дарью Касаткину.

Фото Jimmie 48

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