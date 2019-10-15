Ястремская разгромила в Москве действующую победительницу «Кубка Кремля» (видео)

Спорт

Завершив турне по Азии, в течение которого юная украинская теннисистка Даяна Ястремская (28-я) приняла участие в четырех турнирах в Японии и Китае, украинка успешно стартовала на «Кубке Кремля», проходящем в Москве, с призовым фондом 1,032 млн долларов.

Соперницей нашей соотечественницы в первом круге была действующая победительница турнира россиянка Дарья Касаткина (37-я), с которой Даяна ранее не встречалась на официальных турнирах. Ястремская очень мощно провела поединок, отдав россиянке в первом сете всего один гейм, а во второй партии, уступая в счете 2:4, все же переломила ее ход и довела поединок до своей итоговой победы — 6:1, 6:4.

Даяна за преодоление первого раунда гарантировала себе 9 420 долларов призовых и теперь ожидает встречи с бельгийкой Кирстен Флипкенс (120-я), обыгравшей в своем матче еще одну россиянку Наталью Вихлянцеву (93-я) — 6:3, 6:2.

Отметим, что лучшая украинская теннисистка четвертая ракетка мира Элина Свитолина, гарантировавшая себе участие на Итоговом турнире в Шэньчжене, получила первый номер «посева» и стартует в Москве сразу со второго раунда. Ее соперницей станет победительница пары Онс Жабер (Тунис, 53-я) — Вероника Кудерметова (Россия, 42-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что россиянка Кудерметова не пустила Ястремскую в полуфинал турнира в Тяньцзине.

Фото Jimmie48

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